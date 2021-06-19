Минздрав готовится к вакцинации подростков в Украине, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

В то же время, министр признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не пригодна к этому

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас проходит подготовка к вакцинации подростков от коронавируса COVID-19. При этом он признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не имеет в инструкциях показаний к этому. Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу".

"Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал Ляшко.

В то же время глава Минздрава уточнил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые сейчас зарегистрированы в Украине, не имеют в инструкциях разрешение на вакцинацию людей до 18 лет.

Напомним, ранее Еврокомиссия одобрила вакцину от коронавируса компании Pfizer для использования детям от 12 до 15 лет.

А позже в Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) получили данные, подтверждающие увеличение случаев воспаление сердца после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna у подростков и юношей.