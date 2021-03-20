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Минздрав: Еще один регион Украины попал в красную зону карантина

Фото из открытых источников

Всего в красной зоне находятся столица и еще пять областей

В Украине расширили список регионов красной зоны карантина, теперь туда попала и Одесская область. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом

Как отмечается, самый высокий уровень эпидемиологической опасности объявлен в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. 

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В оранжевой зоне карантина находятся 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области.

Во всех остальных регионах действуют карантинные ограничения желтого уровня. 

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Напомним, с 20 марта и до 9 марта в Киеве начали действовать жесткие карантинные ограничения

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