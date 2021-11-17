home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Минздрав дополнил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19: Что изменилось

Фото из открытых источников

Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусой болезнью COVID-19. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести. Об этом свидетельствует обнародованный приказ Минздрава.

Согласно документу, изменения также вносятся в стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19.

В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.

Как известно, ранее в стандарте не было условий относительно возраста пациента.

Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

Новости по теме: В Киеве фиксируют рекордное количество госпитализации COVID-больных детей

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уровень госпитализаций превышен в Киеве и 22 областях. Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. население, по стране составляет 759 на 100 тыс. населения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Пережить зиму будет трудно: Эксперт объяснил, чем страшно снижение напряжения в сети Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ и нефть весной Есть ли жизнь после отопительного сезона? Украина не сможет прожить зиму без газа. Единственный выход – попросить Медведчука провести переговоры с Путиным

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект