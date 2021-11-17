Минздрав дополнил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19: Что изменилось

Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусой болезнью COVID-19. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести. Об этом свидетельствует обнародованный приказ Минздрава.

Согласно документу, изменения также вносятся в стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19.

В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.

Как известно, ранее в стандарте не было условий относительно возраста пациента.

Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине уровень госпитализаций превышен в Киеве и 22 областях. Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. население, по стране составляет 759 на 100 тыс. населения.