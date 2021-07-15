Одиссей и Юнона: Минюст назвал самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году

Некоторые родители решили проявить оригинальность при выборе имени для своего малыша

В Министерстве юстиции Украины назвали самые необычные и популярные имена, которые украинцы выбрали для своих детей в этом году. Полный список обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, за первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Отмечается, что кое-кто из родителей также решил проявить оригинальность при выборе имени для своего малыша.

Сообщается, что среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 года для мальчиков выделили следующие:

Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

В то же время для девочек популярными стали такие оригинальные имена:

Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

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Напомним, ранее украинские власти возобновили закупку "Пакетов малыша" для новорожденных через систему Prozorro. Были внесены изменения в соответствующий закон Украины № 1359-ІХ.