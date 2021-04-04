Минюст объяснил, как защитить свои права в гражданском браке

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Специалисты советуют заключать договор о совместном проживании

В Украине каждый 10-ый брак является "гражданским", что порождает личные и неимущественные отношения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиций.

"Обезопасить себя от недоразумений в будущем поможет договор о совместном проживании. Его можно заключить только если ни одна из сторон не находится в зарегистрированном браке, и между лицами сложились устоявшиеся отношения, присущие супругам (проживание на одной территории, общее хозяйство, совместный бюджет и другие)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такой договор не требует обязательного нотариального заверения, однако такая процедура имеет ряд преимуществ:

нотариус при удостоверении договора проверяет действительную волю, правоспособность и дееспособность лиц, что делает невозможным признание его ничтожным;

нотариальное удостоверение договора официально закрепляет право пользования имуществом и правовой режим имущества, приобретенного в период совместного проживания;

такой договор будет доказательством в судебном процессе для призывания к наследованию в четвертую очередь.

В частности, для договора о совместном проживании следует иметь паспорта и идентификационные коды. Таким образом, при заключении документа нотариус:

устанавливает лиц, обратившихся за совершением нотариального действия; выясняет, понимают ли участники договора значение своих действий и последствия их совершения (объем гражданской дееспособности физических лиц, являющихся участниками сделки); готовит проект договора; знакомит стороны с содержанием договора; убеждается в том, что содержание договора полностью соответствует действительным намерениям и воли сторон; после подписания договора сторонами удостоверяет договор и регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий.

Кроме этого, в договоре можно прописать определенные условия совместного проживания, среди которых:

определить понятия "стороны", "общее имущество", "средства", "личная частная собственность";

определить дату начала совместного проживания;

договориться о предоставлении права пользования личной частной собственностью;

правовой режим имущества (средств), приобретенного(ых) в период совместного проживания, и момент, из которого такой режим возникает;

договориться о наложении взыскания на имущество (средства) по обязательствам сторон;

договориться о способе раздела имущества (средств), приобретенного/полученных в период совместного проживания, в случае прекращения фактических брачных отношений;

договориться по вопросам, не урегулированным договором;

договориться о порядке внесения изменений и дополнений в договор;

количество экземпляров договора;

вступление в силу договора.

В этом документе стороны также могут решать вопросы относительно драгоценностей, премий и наград и определять правовой режим имущества, приобретенного/полученного в подарок до начала совместного проживания. Тем не менее он предусматривает запрет на такие аспекты:

регулировать личные отношения, а также личные отношения между лицами и детьми;

ставить одну из сторон в крайне невыгодное материальное положение;

уменьшать объем прав ребенка, рожденного во время совместного проживания;

предусматривать передачу в собственность одной стороне недвижимого имущества и другого имущества, право на которое подлежит государственной регистрации.

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