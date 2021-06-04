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Минсоцполитики инициирует упрощение процедуры создания патронатных семей

Фото из открытых источников

По словам профильного министра, этот вопрос будет вынесен уже на ближайшее заседание правительства

Министерство социальной политики инициирует упрощение процедуры создания патронатных семей. Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в ходе часа вопросов к правительству, передают "Українські Новини".

"На следующем заседании правительства будет приниматься решение об упрощении процедуры создания патронатной семьи", - отметила Лазебная.

По ее словам, средства из бюджета на развитие патроната выделены.

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Лазебная подчеркнула, что семья патронатного воспитателя должна быть в каждой общине.

К слову, в 2020 году в Украине было создано 167 патронатных воспитателей вместо запланированных 300.

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