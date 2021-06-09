Минсоц опубликовал новую статистику о количестве вынужденных переселенцев в Украине

В стране зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев

Министерство социальной политики Украины обновило информацию о том, сколько в стране вынужденных переселенцев в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 8 июня в Украине зарегистрировано уже 1 469 676 переселенцев. Из общего числа: 1 192 751 - это семьи, 195 390 - дети в возрасте до 18 лет, 395 193 - это лица трудоспособного возраста и 51 549 человек с особыми физическими потребностями.

Карта по регионам Facebook / Министерство социальной политики

Подчеркивается, что больше всего внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой области - 513 639, Луганской - 283 931, в Киевской - 165 369 и Харьковской областях - 136 429 человек.

Меньше всего вынужденно переселенных лиц зарегистрировано в Тернопольской области - 2 162 человека, Черновицкой области - 2 416 и Закарпатской области - 3 380 человек.

Новости по теме: В Украине стартовал прием заявлений на льготную ипотеку для переселенцев: Как его подать

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят уменьшить финансовую нагрузку на переселенцев. Законодательная инициатива коснется украинцев, переехавших с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.