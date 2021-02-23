Минобразования позволило вузам самим выбрать форму обучения

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В случае попадания области в красную зону студентам будет запрещено посещать занятия офлайн

Учреждения профессионального и высшего образования могут самостоятельно определять форму организации образовательного процесса. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины, которое было направлено руководителям вузов.

В письме говорится о том, что учебные заведения, учитывая уровень эпидемической опасности в регионе, должны отдавать предпочтение смешанной форме обучения.

Так, в случае попадания области в красную зону студентам будет запрещено посещать занятия офлайн.

В то же время в министерстве напомнили, что проведение очных лекций в больших группах студентов может считаться массовым образовательным мероприятием, поэтому наполненность аудиторий не может превышать 50% мест в каждой аудитории.

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Напомним, украинские школы смогут разрабатывать свою образовательную программу для 5-9 классов на основе недавно утвержденной Министерством образования и науки типовой образовательной программы.