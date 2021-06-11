Минобороны испытывает пулемет и винтовку "Аллигатор" украинских оружейников

Успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм

"Таких разработок, способных поражать легкобронированные объекты, мы ждали с нетерпением. Понятно, что основным элементом стрелкового оружия является ствол, технологический процесс производства которого сложен и требует определенного опыта. Поэтому с удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания 12,7×108 мм единый пулемет от ООО "ХАДО-ХОЛДИНГ". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение Вооруженных сил Украины и уже навели страх на врага", — рассказал министр обороны Украины Андрей Таран о предварительных испытаниях этого оружия.

Он добавил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

С учетом приобретенного опыта предприятие разработало также крупнокалиберную многозарядную антиматериальную винтовку калибра 14,5×114 мм с полуавтоматическим механизмом заряжания, который сейчас, по словам Тарана, проходит предварительные испытания.

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