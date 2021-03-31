Минобороны анонсировало введение электронного военного билета

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В Украине вводят ряд проектов по цифровизации процессов воинского учета

Накануне ВРУ приняла Закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведение воинского учет", предусматривающий введение электронного военного билета и реализацию ряда других проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины" по всеобъемлющей обороне. Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: Э-регистрация, Э-военный билет, Э-транспорт, Э-ТЦК. И это только верхушка айсберга", - заявил министр обороны Андрей Таран.

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Известно, что принятый законопроект вносит изменения в 38 законов Украины и пяти кодексов Украины. Такой шаг тесно связан с реализацией других реформ, в частности, административно-территориальной реформы и созданием цифрового государства.

Кроме этого, Таран рассказал, что в ВСУ к существующему институту контрактников добавили и профессионалов в запасе - институт резервистов, которые добровольно будут подписывать контракт.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время весеннего призыва, который начнется с 1 апреля, в ряды Вооруженных сил планируют призвать 14 246 человек, что на 6,5 тысяч меньше, чем в прошлом году.