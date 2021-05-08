Минкультуры прокомментировало обвинения от КГГА относительно срыва мероприятий 9 мая

Фото из открытых источников

В ведомстве заверили, что никаких устных указаний не давали

Министерство культуры и информационной политики отреагировало на обвинения со стороны Киевской городской государственной администрации о препятствовании проведения подготовки к мероприятиям, назначенным на 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство культуры и информационной политики уважает празднование Дня памяти и примирения, выступая с поддержкой инициатив по чествованию памяти. В том числе, столичных. Каких-либо устных запретов на проведение традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, не предоставлялось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство получило запрос на проведение мероприятий от КГГА 7 мая, а после проверки предоставило разрешение.

"Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12 часов был начат монтаж сцены", - пояснили в Минкульте.

При этом добавляется, что представители КГГА не обратились в ведомство для выяснения деталей последовательного пропуска техники.

Новости по теме: День памяти и примирения: Почему Европа отмечает день окончания Второй мировой войны 8 мая

Напомним, в КГГА заявили, что, по устному поручению Минкульта, в музей, где должны 9 мая проходить соответствующие мероприятия, не пропускают оборудование. Такие действия в ведомстве рассматривали как попытку сорвать задуманное.