Минкульт поставил под угрозу мероприятия до 9 мая в столице, - КГГА

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По словам Хонды, на территорию музея, где должно все происходить, не пропускают оборудование

Торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - отметила она.

При этом Хонда добавила, что директор музея Иван Ковальчук отметил, что такое указание поступило прямо от министра культуры. Однако, все же никаких документов, которые бы подтверждали это решение у руководства музея нет.

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Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения. В этот день отдают дань погибшим по всему миру. Он является напоминанием о страшных последствиях тех времен.