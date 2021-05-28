Минкульт пополнил черный список еще 7 деятелями русской культуры

Теперь в нем 199 фамилий

Министерство культуры и информационной политики пополнило семью фамилиями список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Сведения об этом размещены на сайте Минкульта.

В частности, 28 мая в нем появились такие фамилии:

актрисы, народной артистки РФ Веры Алентовой,

Евгения Александрова,

джазового пианиста и композитора народного артиста РФ Игоря Бриля,

Дениса Каганца,

джазмена Якова Окуня,

основателя кинокомпании "Таврида фильм" Одиссея Пипии,

певицы Эльвиры Тугушевой, известной под псевдонимом Elvira T.

Сейчас в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, 199 фамилий.

Новости по теме: Минкульт внес польского музыканта в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Позже правоохранители заявили, что причиной запрета на въезд в Украину послужило то, что артист пропагандирует культ насилия и жестокости.