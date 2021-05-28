Минкульт пополнил черный список еще 7 деятелями русской культуры
Теперь в нем 199 фамилий
Министерство культуры и информационной политики пополнило семью фамилиями список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Сведения об этом размещены на сайте Минкульта.
В частности, 28 мая в нем появились такие фамилии:
- актрисы, народной артистки РФ Веры Алентовой,
- Евгения Александрова,
- джазового пианиста и композитора народного артиста РФ Игоря Бриля,
- Дениса Каганца,
- джазмена Якова Окуня,
- основателя кинокомпании "Таврида фильм" Одиссея Пипии,
- певицы Эльвиры Тугушевой, известной под псевдонимом Elvira T.
Сейчас в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, 199 фамилий.
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Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Позже правоохранители заявили, что причиной запрета на въезд в Украину послужило то, что артист пропагандирует культ насилия и жестокости.