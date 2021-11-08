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Минкульт отменил санкции против украинского актера Томусяка

Facebook / Валентин Томусяк

Сейчас в этом перечне находятся 208 человек

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, Минкультуры и информполитики по представлению СБУ отменило два приказа о внесении 54 человек в перечень тех, которые представляют угрозу национальной безопасности. Среди указанных лиц был и ошибочно внесенный в список украинский актер Валентин Томусяк.

Итак, сейчас в этом перечне находятся 208 человек.

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Напомним, Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины включило в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины еще 32 российских актеров.

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