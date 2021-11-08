Минкульт отменил санкции против украинского актера Томусяка
Сейчас в этом перечне находятся 208 человек
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины отменило внесение украинского актера Валентина Томусяка в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, передает "Интерфакс-Украина".
В частности, Минкультуры и информполитики по представлению СБУ отменило два приказа о внесении 54 человек в перечень тех, которые представляют угрозу национальной безопасности. Среди указанных лиц был и ошибочно внесенный в список украинский актер Валентин Томусяк.
Итак, сейчас в этом перечне находятся 208 человек.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины включило в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины еще 32 российских актеров.