Министерство образования обнародовало срок проведения ВНО в 2022 году
Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года
Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Как отмечается, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.
До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия ВНО состоится по такому графику:
- физика — 23 мая;
- химия — 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
- математика и математика уровня стандарт — 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
- английский язык — 7 июня;
- история Украины - 10 июня;
- география — 14 июня;
- биология — 17 июня.
Информацию о результатах по всем предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.
Новости по теме: МОН обнародовало проект правил вступления в 2022 году: что изменится
Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования определили, какими будут тесты по разным предметам на ВНО-2022.