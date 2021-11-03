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Министерство образования обнародовало срок проведения ВНО в 2022 году

Фото из открытых источников

Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года

Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. 

Как отмечается, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО состоится по такому графику:

  • физика — 23 мая;
  • химия — 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
  • математика и математика уровня стандарт — 3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
  • английский язык — 7 июня;
  • история Украины - 10 июня;
  • география — 14 июня;
  • биология — 17 июня.

Информацию о результатах по всем предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

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Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования определили, какими будут тесты по разным предметам на ВНО-2022.

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