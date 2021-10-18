home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Минцифры запустило Единую систему социальной сферы: Что она предусматривает

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

ЕИССС соберет все данные в одном месте. Это поможет людям получать услуги без очередей и ксерокопий

Министерство цифровой трансформации запустило Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в своем Telegram.

"700 миллиардов гривен - именно столько ежегодно тратится на социальную сферу. Но далеко не всегда эти деньги идут по назначению. Почему? Данные по соцвыплатам не централизованы и хранятся спустя рукава. Кто-то - в табличке Excel, кто-то - в тетради, а кто-то вообще у себя в голове. Они легко теряются, а это создает большие коррупционные риски", - написал он.

Именно поэтому, вместе с Минсоцполитики Минцифры запустило Единую информационную систему социальной сферы.

"ЕИССС соберет все данные в одном месте. Это поможет людям получать услуги без очередей и ксерокопий. А государству - формировать социальную политику, отслеживать коррупцию и экономить до 11 миллиардов гривен ежегодно", - пояснил Федоров.

Новости по теме: В "Дії" запустят электронные сервисы для ветеранов

Ранее сообщалось, что на портале и в приложении "Дія" появятся три новых сервиса. В частности, это: возможность получать уведомления о судебном заседании, в котором гражданин участвует; возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении; возможность получения электронного судебного решения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украина в 2021 году: Кризис продолжается Как на Банковой надеются отвлечь внимание от "офшорного скандала" Зеленский приказал посадить Медведчука, думая, что мы забудем про президентские офшоры. Этого не случится Михаил Погребинский: Действия Зеленского сравнимы с броском крысы, припертой к стене

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект