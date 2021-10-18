Минцифры запустило Единую систему социальной сферы: Что она предусматривает

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

ЕИССС соберет все данные в одном месте. Это поможет людям получать услуги без очередей и ксерокопий

Министерство цифровой трансформации запустило Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в своем Telegram.

"700 миллиардов гривен - именно столько ежегодно тратится на социальную сферу. Но далеко не всегда эти деньги идут по назначению. Почему? Данные по соцвыплатам не централизованы и хранятся спустя рукава. Кто-то - в табличке Excel, кто-то - в тетради, а кто-то вообще у себя в голове. Они легко теряются, а это создает большие коррупционные риски", - написал он.

Именно поэтому, вместе с Минсоцполитики Минцифры запустило Единую информационную систему социальной сферы.

"ЕИССС соберет все данные в одном месте. Это поможет людям получать услуги без очередей и ксерокопий. А государству - формировать социальную политику, отслеживать коррупцию и экономить до 11 миллиардов гривен ежегодно", - пояснил Федоров.

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