Минцифры предупреждает о технических проблемах в работе "Дії"
Минцифры надеется, что проблема будет решена в течение двух часов
Министерство цифровой трансформации предупреждает о технических проблемах в работе портала госуслуг и мобильного приложения "Дія" в связи с техническим сбоем на ресурсе, где размещены эти сервисы. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
"Внимание! Сейчас могут быть технические проблемы в работе "Дія". Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещены портал и приложения "Дія", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться "Дія", – сообщили в пресс-службе.
Минцифры надеется, что возобновление работы провайдера состоится в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения разрабатывает цифровой инструмент для организации вакцинации против COVID-19 в Украине.