Минцифры предупреждает о технических проблемах в работе "Дії"

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Минцифры надеется, что проблема будет решена в течение двух часов

Министерство цифровой трансформации предупреждает о технических проблемах в работе портала госуслуг и мобильного приложения "Дія" в связи с техническим сбоем на ресурсе, где размещены эти сервисы. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

"Внимание! Сейчас могут быть технические проблемы в работе "Дія". Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещены портал и приложения "Дія", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Специалисты компании мобилизовали все ресурсы для устранения первопричины проблемы. И прилагают максимум усилий, чтобы вы как можно скорее могли воспользоваться "Дія", – сообщили в пресс-службе.

Минцифры надеется, что возобновление работы провайдера состоится в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения разрабатывает цифровой инструмент для организации вакцинации против COVID-19 в Украине.