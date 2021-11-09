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Минцифры планирует открыть более 100 офлайн-пунктов поддержки "Дії" по всей Украине

Фото из открытых источников

Офлайн-пункты поддержки предназначены для того, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров службы поддержки "Дії" в каждой области

Министерство цифровой трансформации Украины планирует открыть более 100 офлайн-пунктов поддержки приложения "Дія" до 15 ноября. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На прошлой неделе мы открыли пять офлайн-пунктов в Киеве. Теперь планируем до конца этой недели открыть более 100 пунктов в 20 областях страны", - рассказал чиновник.

Офлайн-пункты поддержки предназначены для того, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров службы поддержки "Дія" и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины.

В ведомстве отмечают, что в офлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам:

  • узнать о видах СOVID-сертификатов и пути их получения;
  • подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія";
  • какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или того, который проводил прививку);
  • определить ошибку генерирования сертификата;
  • что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

Новости по теме: В приложении "Дія" появился детский СOVID-сертификат

Напомним, ранее мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.

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