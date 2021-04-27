Минцифры хочет включить расходы на интернет и мобильную связь в прожиточный минимум
В ведомстве убеждены, что в условиях современного мира это просто необходимость
Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, стоимость государственного социального стандарта прожиточного минимума обновляется, в частности, перечень товаров и услуг меняется с учетом современных фактических потребностей населения.
"Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что мобильная связь и интернет дают украинцам возможность:
- Оперативно вызвать скорую медицинскую помощь или полицию;
- Учиться онлайн;
- Работать дистанционно;
- Планировать отдых и покупать билеты для путешествий;
- Жаловаться на коррупционеров;
- Указывать власти на ее бездействие;
- Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
Следовательно, свои предложения к Постановлению Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трасформации.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют мониторить качество услуг мобильной связи. В частности, государственный контроль будет предусматривать проведение внеплановых проверок предприятий и еще ряд мероприятий.