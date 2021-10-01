МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания экс-президента Саакашвили

Михеил Саакашвили. Фото: GettyImages / Global Images Ukraine

Министерство стремится получить официальную информацию об основаниях и обстоятельствах

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киев из-за задержания бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси. Об этом "РБК-Украина" сообщил спикер министерства Олег Николенко.

"В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Михеила Саакашвили", - отметил он.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.