МИД Украины пообещал оказать поддержку Саакашвили
В ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михеила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины. Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "Дом".
По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.
"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.
По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.
В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.
Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.
А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.