МИД прорабатывает сценарии эвакуации в случае ухудшения ситуации в Турции
Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет
Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет.
"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 отслеживать потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет", - написал он.
Глава МИД также добавил, что сейчас прорабатывается сценарий возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с пожарами.
"Безопасность украинцев за рубежом - превыше всего", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее мы писали, что масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.
Для борьбы с огнем из других провинций были отправлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и 412 специалистов.
Впоследствии стало известно, что жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум трое человек. В больницы попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.