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МИД прорабатывает сценарии эвакуации в случае ухудшения ситуации в Турции

Лесные пожары в Турции 

 Hürriyet

Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет

Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 отслеживать потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет", - написал он.

Глава МИД также добавил, что сейчас прорабатывается сценарий возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с пожарами.

"Безопасность украинцев за рубежом - превыше всего", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее мы писали, что масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.

Для борьбы с огнем из других провинций были отправлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и 412 специалистов.

Впоследствии стало известно, что жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум трое человек. В больницы попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

Как сообщалось ранее, в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.
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