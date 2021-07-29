МИД прорабатывает сценарии эвакуации в случае ухудшения ситуации в Турции

Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет

Министерство иностранных дел прорабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции в случае ухудшения ситуации с масштабными пожарами в курортных зонах. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Сейчас информации о пострадавших гражданах Украины нет.