МИД презентовал проект, чтобы популяризировать украинскую культуру

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По результатам проекта будет издана книга

В Министерстве иностранных дел презентовали проект "Тайны Украины для тебя", в котором будут рассказывать об украинской культуре. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"В рамках этого проекта мы хотим рассказать и самим украинцам и миру о том, насколько прекрасной является мозаика украинской культуры. Потому что украинская культура очень разнообразна, она состоит из культур тех коренных народов, национальных меньшинств, населяющих нашу страну, и тех региональных различий, которыми славится Украина.

Нет какой-то главной и второстепенной культуры. Именно поэтому мы хотим показать вам эту картину во всей ее полноценной красоте, чтобы тайны Украины раскрылись и еще больше объединили нас внутри Украины, а также делали Украину популярнее в мире", - сказал он.

Глава МИД отметил, что по результатам проекта будет издана уникальная книга, которая попадет в каждую украинскую библиотеку, а также в зарубежные.

В то же время Кулеба призвал иностранных дипломатов, сейчас работающих в Украине, отложить книгу на потом, а воспользоваться возможностью своего пребывания в Украине для того, чтобы объездить всю Украину и воочию познакомиться с тайнами, которые станут известны в рамках этого проекта.

Руководитель Центра украинской культуры в Таллинне Анатолий Лютюк отметил, что над этим проектом работают мастера, которые занимаются ремеслами, ученые, этнографы. По его словам, книга, которая будет создана по результатам проекта, сделает его учебным, научным, культурологическим.

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила: чтобы сделать украинский язык престижным и интересным, нужно создавать качественный украиноязычный культурный продукт в тех сферах, где он сейчас отсутствует.