МИД не советует украинцам ехать в Грецию и Северную Македонию из-за лесных пожаров

Пожары в Северной Македонии Фото из открытых источников

В случае возникновения угрозы жизни или здоровью министерство просит обращаться в соответствующие зарубежные дипучреждения

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных лесными пожарами территорий Греции и Северной Македонии. С такой рекомендацией МИД выступил 6 августа, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в ведомстве отметили, что в Греции эпицентр пожарной опасности сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея), из которого за прошедшие сутки по морю эвакуировали более 600 человек.

МИД призвал граждан внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты и неукоснительно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности.

В случае возникновения угрозы жизни или здоровью министерство просит обращаться в соответствующие зарубежные дипучреждения по месту пребывания.

Как известно, пожары в Греции продолжаются уже несколько дней. Температура в некоторых районах страны в среду достигла 45 градусов по Цельсию.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.