В МИД назвали топ-10 стран, которыми больше всего интересуются украинцы в период пандемии
Несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются
В Министерстве иностранных дел Украины назвали десять стран, которыми за последний год больше всего интересовались украинцы. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с прошлого года для граждан нашей страны функционирует интерактивная карта, по которой пользователи могут отслеживать информацию о въезде в ту или иную страну во время пандемии.
Согласно ее данным, МИД выделил государства, которыми больше всего интересовались украинцы.
"Этот ресурс мы создали в прошлом году и за это время он стал одним из наиболее популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию", — добавили в МИД.
Отмечается, что с момента запуска интерактивной картой воспользовались уже более 10 млн раз.
В частности список популярных стран среди украинцев выглядит так:
- Польша;
- Италия;
- Испания;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Чехия;
- Франция;
- Португалия;
- Кипр.
В ведомстве также подчеркнули, что несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются.
Так, где-то для въезда достаточно предоставить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта", который сейчас ширится миром больше всего.