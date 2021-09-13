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В МИД назвали топ-10 стран, которыми больше всего интересуются украинцы в период пандемии

Фото - pexels.com

Несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются

В Министерстве иностранных дел Украины назвали десять стран, которыми за последний год больше всего интересовались украинцы. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ведомства.
 
Отмечается, что с прошлого года для граждан нашей страны функционирует интерактивная карта, по которой пользователи могут отслеживать информацию о въезде в ту или иную страну во время пандемии.
 
Согласно ее данным, МИД выделил государства, которыми больше всего интересовались украинцы.
 
 
"Этот ресурс мы создали в прошлом году и за это время он стал одним из наиболее популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию", — добавили в МИД.
 
Отмечается, что с момента запуска интерактивной картой воспользовались уже более 10 млн раз.
 
В частности список популярных стран среди украинцев выглядит так:
  • Польша;
  • Италия;
  • Испания;
  • Турция;
  • Греция;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Франция;
  • Португалия;
  • Кипр.
В ведомстве также подчеркнули, что несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются.
 
Так, где-то для въезда достаточно предоставить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина.
 
 
Напомним, ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта", который сейчас ширится миром больше всего. 
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