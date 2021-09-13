В МИД назвали топ-10 стран, которыми больше всего интересуются украинцы в период пандемии

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Несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются

В Министерстве иностранных дел Украины назвали десять стран, которыми за последний год больше всего интересовались украинцы. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с прошлого года для граждан нашей страны функционирует интерактивная карта, по которой пользователи могут отслеживать информацию о въезде в ту или иную страну во время пандемии.

Согласно ее данным, МИД выделил государства, которыми больше всего интересовались украинцы.

"Этот ресурс мы создали в прошлом году и за это время он стал одним из наиболее популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий. С помощью карты пользователи могут получить самую свежую и официальную информацию", — добавили в МИД.

Отмечается, что с момента запуска интерактивной картой воспользовались уже более 10 млн раз.

В частности список популярных стран среди украинцев выглядит так:

Польша;

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.

В ведомстве также подчеркнули, что несмотря на эпидемию, сейчас большинство популярных туристических направлений доступны украинцам, однако правила въезда постоянно меняются.

Так, где-то для въезда достаточно предоставить документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, а куда-то попасть возможно лишь при условии прохождения карантина.