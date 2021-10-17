Microsoft работает над собственным процессором, - СМИ

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Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было

Microsoft, возможно, начала работать над своей собственной системой на чипе (SoC). Об этом сообщает Gizchina со ссылкой на источники.

Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface. В отношении этой должности указывается необходимая квалификация для трудоустройства, а также некоторые обязанности.

"Вы увлечены созданием крутых гаджетов и технологий? Команда Surface проливает свет на опыт Microsoft с устройствами следующего поколения. Наша стратегия заключается в том, чтобы сочетать производительность и мобильность с устройствами, которые создают новый опыт, помогая людям и организациям раскрыть свой творческий потенциал и проявить творческий подход", - говорится в заявлении Microsoft.

В объявлении также упоминается, что подразделение архитектуры SoC в целом отвечает за определение характеристик и возможностей SoC, которые будут использоваться в семействе Surface. Несмотря на объявления, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не иметь ничего общего с реальными планами компании.

Объявления может означать то, что Microsoft ищет сотрудника для наблюдения за разработкой пользовательских процессоров для устройств Surface, а не собственных SoC.

Как отмечает издание, разработка собственного процессора может стать большим шагом для Microsoft. В качестве примера, компания Apple, которая достигла чрезвычайно успеха с собственными процессорами iPhone и iPad.

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Ранее сообщалось, что американская технологическая компания Apple презентовала новую продукцию в частности, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini и собственный чип М1, который заменит процессоры Intel.