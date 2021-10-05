Международный аэропорт "ровно" впервые за последние 20 лет принял самолет Boeing

В международном аэропорту "Ровно" впервые за 20 лет приземлился Boeing

Несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон нужно расширить рулежную дорожку

"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена, Австрия). На следующий день, 4 октября, с Ровенского аэропорта Боинг улетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив, Израиль). Последний раз Боинг в Ровно приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались в Ровно", - говорится в сообщении.

По словам директора аэропорта "Ровно" Александра Якубца, несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить рулежную дорожку и обновить устаревшую светосигнальную систему захода на посадку.

К тому же, в связи с проведением запланированных работ, связанных с реконструкцией отдельных составляющих аэропорта, он не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.

По предварительной информации, эти работы будут проводиться до мая 2022 года.

Отмечается, что сейчас в Ровно переходят к практической части модернизации аэропорта.

Начат отбор подрядчиков на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса.

Ожидаемая стоимость услуг-более 100 млн грн.

Как известно, международный аэропорт "Ровно" - участник Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года.

В этом году для модернизации аэропорта предусмотрено 75 млн грн. е

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".