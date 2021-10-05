home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Международный аэропорт "ровно" впервые за последние 20 лет принял самолет Boeing

В международном аэропорту "Ровно" впервые за 20 лет приземлился Boeing Ровенский городской совет

Несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон нужно расширить рулежную дорожку

Международный аэропорт "Ровно", где проводится реконструкция, впервые за последние 20 лет принял самолет Boeing 737-500 литовской авиакомпании KLASJET. Об этом информирует Ровенский областной совет.  

"Борт доставил 49 пассажиров из международного аэропорта Швехате (Вена, Австрия). На следующий день, 4 октября, с Ровенского аэропорта Боинг улетел в международный аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив, Израиль). Последний раз Боинг в Ровно приземлялся еще во времена войны в Югославии. Некоторые самолеты тогда частично базировались в Ровно", - говорится в сообщении.

По словам директора аэропорта "Ровно" Александра Якубца, несмотря на то, что Boeing приняли без помех, для улучшения заезда самолета на перрон еще нужно расширить рулежную дорожку и обновить устаревшую светосигнальную систему захода на посадку.

К тому же, в связи с проведением запланированных работ, связанных с реконструкцией отдельных составляющих аэропорта, он не сможет полноценно функционировать в течение длительного времени.

По предварительной информации, эти работы будут проводиться до мая 2022 года.

Отмечается, что сейчас в Ровно переходят к практической части модернизации аэропорта.

Начат отбор подрядчиков на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса.

Ожидаемая стоимость услуг-более 100 млн грн.

Как известно, международный аэропорт "Ровно" - участник Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года.

В этом году для модернизации аэропорта предусмотрено 75 млн грн. е

Новости по теме: От Японии до Лондона: Топ лучших аэропортов мира 2021, где можно гулять часами

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Отставка Разумкова и кадровые перестановки в Кабмине: С какими решениями "слуги народа" покинули Трускавец Выездное заседание фракции "Слуга народа" и задержание Саакашвили: Главное за выходные Сотрудничество с МВФ: Что известно о работе миссии в Украине и на что рассчитывает Киев Подорожание коммунальных услуг, повышение пенсий и ротации в Кабмине: Каких изменений стоит ожидать в октябре-2021

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект