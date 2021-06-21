Международное свидетельство о вакцинации: В Минздраве объяснили, кто его может получить

В ведомстве подчеркнули, что такой документ отличается от COVID-сертификата

"Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления по необходимости при пересечении государственной границы", - отметили в ведомстве.

При этом отмечается, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке, содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записывается так же как в заграничном паспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям. Также свидетельство обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача, должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Новости по теме: В ЕС определились с датой запуска COVID-сертификатов

В Минздраве добавили, что международное свидетельство о вакцинации является действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Также в ведомстве отметили, что важно не путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Напомним, 1 июня первые семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 уже согласились признавать Венгрия, Молдова и Турция, а с Грузией в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.