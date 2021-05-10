Местами дожди и до +26 градусов: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

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В Киеве ожидается солнечная погода, без осадков

В Украине 11 мая в ряде областей будет преобладать солнечная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, повезет жителям западных и северных регионов, а также Винницкой и Кировоградской областей.

А вот в восточных и южных регионах, а также Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях прогнозируются дожди.

Температура воздуха днем составит на западе от +20 до +26 градусов, на севере - от +19 до +22, на востоке - от +12 до +14, на юге - от +15 до +21, в центре - от +18 до +20.

В Киеве ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до + 21 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.