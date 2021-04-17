Местами дожди и до +16 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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В столице также будет дождливо

В Украине 17 апреля прогнозируются дожди. В частности, осадки ожидаются в северных, восточных и частично западных регионах. В южных, центральных, а также Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпацкой областях - переменчиво облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем максимально достигнет +16 градусов. Так, на западе и в центре она будет колебаться от +8 до +13, на севере - от +9 до +13, на востоке - от +11 до +14, на юге - от +11 до +16.

В Киеве также дождливо, температура воздуха днем-от + 9 до + 11 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.