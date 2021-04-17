Местами дожди и до +15 градусов: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

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В столице также будет дождливо

В Украине 18 апреля прогнозируются дожди. В частности, осадки ожидаются в северных и частично западных регионах (Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпацкой областях). На остальной территории страны - переменчиво облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем максимально достигнет +15 градусов. Так, на западе и в центре она будет колебаться от +11 до +14, на севере - от +10 до +14, на востоке и юге - от +12 до +15.

В Киеве также будет дождливо, температура воздуха днем - от +11 до + 13 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.