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Местами дожди и до +15 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве также ожидаются осадки

В Украине 28 марта в западных, частично северных и центральных областях прогнозируются дожди, на остальной территории страны будет преобладать переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе составит от +7 до +11 градусов, на севере - от +8 до +13, на востоке - от +9 до +11, на юге - от +10 до +15, в центре - от +10 до +12.

В Киеве также дождливо, температура воздуха днем от +11 до + 13 градусов.

Укргидрометцентр

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Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.

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