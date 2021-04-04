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Местами дожди и до +12 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве будет облачно с прояснениями, однако осадки не предвидятся

В Украине 5 апреля ожидаются осадки в виде дождя в восточных и частично южных и центральных областях, на остальной территории страны прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем максимально прогреется до +12 градусов. В частности, на западе она составит от +8 до +12, на севере, востоке и в центре - от +8 до +11, на юге - от +7 до +12.

В Киеве будет облачно с прояснениями, однако осадки не предвидятся. Температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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