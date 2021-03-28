Местами дожди и до +11 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра
В Киеве прогнозируется переменно облачная погода, без осадков
В Украине 29 марта в восточных, южных и частично центральных регионах пройдут дожди, на остальной территории ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем на западе и севере составит от +8 до +11 градусов, на востоке и юге - от +6 до +9, в центре - от +6 до +11.
В Киеве прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от + 9 до + 11 градусов.
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Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.