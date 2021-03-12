Местами дожди и до +11 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве прогнозируется переменно облачная погода, без осадков

В Украине 13 марта будет преобладать переменно облачная и облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят лишь южные регионы страны. Там ожидаются дожди.

Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +4 до +11 градусов, на севере – от +2 до +8, на востоке – от +1 до +5, на юге – от +4 до +9, в центре – от 0 до +8.

В Киеве также прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем максимально поднимется до +8 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, 12 марта в Украине было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, метели и гололеда.