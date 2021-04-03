Местами дожди и до +10 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня
Осадки обойдут только северные регионы страны
В субботу, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине осадки в западных, восточных и частично южных и центральных областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в западных областях осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура воздуха +6...+8 градусов днем и +1...+3 ночью.
В северных областях осадков не предвидится. Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, а ночью - +1...+3 градуса.
В центральном регионе дожди ожидаются только в Днепропетровской области. Температура воздуха составит +7...+10 градусов днем и +2...+4 градуса ночью.
На востоке синоптики прогнозируют дожди. Столбик термометра днем покажет +8...+10 градусов, а ночью - +5...+7 градусов.
В южных областях осадки ожидаются в Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
В Киеве в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов, а ночью - +1...+3 градусов.
Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.