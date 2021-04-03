Местами дожди и до +10 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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Осадки обойдут только северные регионы страны

В субботу, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине осадки в западных, восточных и частично южных и центральных областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в западных областях осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура воздуха +6...+8 градусов днем и +1...+3 ночью.

В северных областях осадков не предвидится. Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, а ночью - +1...+3 градуса.

В центральном регионе дожди ожидаются только в Днепропетровской области. Температура воздуха составит +7...+10 градусов днем и +2...+4 градуса ночью.

На востоке синоптики прогнозируют дожди. Столбик термометра днем покажет +8...+10 градусов, а ночью - +5...+7 градусов.

В южных областях осадки ожидаются в Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В Киеве в этот день осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов, а ночью - +1...+3 градусов.