Местами дождь и +25 градусов: Какой погода в Украине будет сегодня

Фото из открытых источников

Теплее всего будет в западных областях страны

Сегодня, 12 мая, в Украине во всех южных, восточных и некоторых северных и центральных областях ожидаются осадки, а в других регионах – ясная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере столбик термометра днем будет колебаться от 13 до 17 градусов с отметкой "+". А на западе прогнозируется самая теплая погода – +19...+25 градусов.

Что касается востока Украины, то там ожидается температура воздуха в пределах +14...+17 градусов. На юге и в центре страны – 14-18 градусов с отметкой "+".

В столице день обещает быть солнечным и относительно теплым – +14...+16 градусов.

Фото из открытых источников

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.