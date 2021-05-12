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Местами дождь и +25 градусов: Какой погода в Украине будет сегодня

Фото из открытых источников

Теплее всего будет в западных областях страны

Сегодня, 12 мая, в Украине во всех южных, восточных и некоторых северных и центральных областях ожидаются осадки, а в других регионах – ясная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр

По данным синоптиков, на севере столбик термометра днем будет колебаться от 13 до 17 градусов с отметкой "+". А на западе прогнозируется самая теплая погода – +19...+25 градусов. 

Что касается востока Украины, то там ожидается температура воздуха в пределах +14...+17 градусов. На юге и в центре страны – 14-18 градусов с отметкой "+". 

В столице день обещает быть солнечным и относительно теплым – +14...+16 градусов. 

Фото из открытых источников

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

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