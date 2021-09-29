Мэр Запорожья сообщил, что написал заявление об отставке

Мэр Запорожья Владимир Буряк Фото из открытых источников

По его словам, он идет по состоянию здоровья

Городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил, что написал заявление об отставке. Об этом шла речь на официальной странице мэра города в Facebook.

По его словам, он идет по состоянию здоровья.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с должности городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - говорится в сообщении.

Однако, Владимир Буряк добавил, что не намерен уходить из политики.

Как сообщалось ранее, ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона.

Она предложила пути решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выделить один миллион гривен на развитие инфраструктуры учебного заведения, который первым обеспечит на 100% вакцинацию сотрудников от коронавируса.

В 50 из 58 школ города вакцинированы 80% (и более) работников.