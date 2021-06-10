Мэр Ровно сделал скандальное заявление о проживании ромов

Александр Третьяк Фото из открытых источников

В городе планируют запустить муниципальную стражу, которая будет следить за ромами

Мэр Ровно Александр Третьяк предложил упаковать ромов в автобус и вывезти из города. Об этом он заявил в эфире "Радио трек".

По словам главы города, в последнее время представители ромской национальности очень нагло себя ведут.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - заявил он.

Третьяк рассказал, что недавно на улице встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, для того чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил мэр.

По его словам, в городе планируют запустить муниципальную стражу, которая будет следить за ромами.

Напомним, ранее в Запорожской области группа людей ромской национальности похитила несовершеннолетнюю девочку и скрылась в неизвестном направлении.