Мэр Ивано-Франковска запретил выплачивать пособие невакцинированным гражданам

С начала 2021 года почти 11 тысяч жителей общины получили материальной помощи на общую сумму более 18 млн грн

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился указывать тем, кто обращается за материальной помощью информацию по вакцинации. Об этом Марцинкив заявил на оперативном совещании в Ивано-Франковской мэрии, передает Zaxid.net.

Отмечается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года почти 11 тысяч жителей общины получили материальную помощь на общую сумму свыше 18 млн грн, из них – около четырех тысяч получили свыше 11 млн грн именно на лечение коронавируса.

Марцинкив реагируя отметил, что это большие суммы и поручил уточнять жители, которые просят помощь на лечение от COVID-19, были вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно.

Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением.