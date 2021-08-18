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Менять место регистрации теперь можно без визитов в военкомат, - Минцифра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

Это касается тех людей, которые внесены в реестр и у кого все документы в порядке

Министерство цифровой трансформации впервые в истории подключилась к реестру военнообязанных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Менять место регистрации теперь можно без визитов в военкомат - Минцифра впервые в истории подключилась к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке", - написал он

 Министр объяснил, что по заявке человека "Дія" будет делать запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически будут передаваться для изменения учета из старого военкомата в новый.

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Как сообщалось ранее, Министерство юстиции запустило автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на портале "Дія". Теперь сама регистрация будет занимать всего несколько секунд.

 

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