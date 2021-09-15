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Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Статистика касается прививки хотя бы одной дозой

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения. Об этом во время интервью сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"В зависимости, где и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

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Напомним, прививочная кампания от коронавируса продолжается. Однако, пока в одних странах наблюдается дефицит вакцин, другие позволили проводить ревакцинацию населения, поскольку защита от болезни постепенно снижается.

Почему ВОЗ призывает подождать с использованием третьей дозы, какие страны решили провести третью прививку и чего ждать украинцам, рассказываем подробнее в статье "Пандемия COVID-19: какие страны разрешили ревакцинацию и будут ли использовать третью дозу в Украине".

 

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