Меган Маркл зачитала свою первую детскую книгу "Лавка"

Меган Маркл со своей книгой "Лавка" Скриншот с видео

Книга рассказывает об отношениях между отцом и сыном, которые развиваются и расширяются

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прочитала свою дебютную детскую книгу "Лавка". Видео появилось на YouTube-канале издательства Brightly Storytimе, которое выпустило произведение.

"Ее книга "Лавка" описывает отношения между отцом и сыном, которые развиваются и расширяются, и напоминает нам о многих способах, которыми может формироваться и проявляться любовь в современной семье", - говорится в описании к ролику.

Жена принца Гарри, которому и посвящена книга, появилась в повседневном образе - джинсах и нежно-голубой рубашке - и дополнила его золотыми часами Cartier, которые достались Маркл от матери мужа - принцессы Дианы.

Прочтение проходило в саду ее с мужем поместья в Монтесито (штат Калифорния, США) стоимостью 14 миллионов долларов.

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Напомним, в мае этого года стало известно, что Меган Маркл написала детскую книгу "Лавка" о взаимоотношениях отца и сына, в основу которой лег опыт воспитания принцем Гарри их сына Арчи. Автор выразила надежду, что каждая семья сможет найти в "Лавке" что-то похожее на свою жизнь.