Меган Маркл выиграла суд по делу против британского таблоида

Меган Маркл Vanity Fair

Герцогиня выиграла по делу о нарушении конфиденциальности

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, которая уже несколько лет ведет "войну" с папарацци, выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday по делу о нарушении конфиденциальности. Об этом сообщает NBC News.

Согласно сообщению, судья Марк Уорби из Высокого суда в Лондоне отметил, что издание должно будет возместить Маркл денежную компенсацию, размер которой пока неизвестен.

Известно, что издание Mail on Sunday опубликовало в прошлом году на своих страницах отрывки из частного письма герцогини ее отцу Томасу, которое она написала еще в августе 2018 года. Меган после этого подала на таблоид в суд за нарушение авторских прав, ее частной жизни и закона о защите данных.

"Эта тактика не нова. На самом деле она очень долго существует без последствий. Для них это игра. Для меня и многих других – это настоящая жизнь, настоящие отношения и реальная драма. Ущерб, который они нанесли и продолжают наносить очень большой. Миру нужны надежные, подтвержденные фактами, качественные новости. Mail on Sunday и его партнерские издания делают прямо противоположное", – заявила Меган во время заседания.

Ранее сообщалось, что Лондонский Верховный суд встал на сторону принца Гарри и признал статьи The Mail On Sunday and MailOnline о нем клеветой. Суд постановил извиниться перед герцогом и предоставить чек в качестве моральной компенсации.