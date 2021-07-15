Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала на Netflix

В мультсериале под названием "Жемчужина" (Pearl) внимание будет сосредоточено на героических приключениях 12-летней девочки, вдохновленной историями влиятельных женщин

Согласно сообщению, в мультсериале под названием "Жемчужина" (Pearl) внимание будет сосредоточено на героических приключениях 12-летней девочки, вдохновленной историями влиятельных женщин.

"Как и многие девушки ее возраста, наша героиня Жемчужина находится на пути самопознания, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы", - рассказала сама Маркл.

Как отмечается, сейчас сериал находится на стадии разработки.

Кроме герцогини, в работе над мультсериалом примут участие Дэвид Ферниш, Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган и Аманда Рында.

Напомним, ранее Меган Маркл написала детскую книжку "Лавка" о взаимоотношениях отца и сына, в основу которой лег опыт воспитания принцем Гарри их сына Арчи. Книгу опубликовало американское издательство Penguin Random House. Экземпляр также выйдет в аудиоформате, ее озвучит сама Меган.