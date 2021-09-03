Медикам Львовской области, которые голодали, выплатили задолженность по зарплате за апрель

Facebook Червоноградский городской совет

Национальная служба здоровья Украины перечислила 420 тыс. грн за предоставленные врачами услуги

Медикам Сосновской городской больницы во Львовской области, которые голодали из-за невыплаты зарплаты, выплатили задолженность за апрель. Об этом сообщил Червоноградский городской совет в Facebook.

Как отмечается, рада выделила 400 тыс. грн, а Национальная служба здоровья Украины выполнила свои обязательства и в среду, 1 сентября, перечислила 420 тыс. грн за предоставленные врачами услуги, чтобы погасить задолженность за апрель.

Известно, что по состоянию на 3 сентября, задолженность перед сосновскими медиками за май-август составляет ориентировочно 2,5 млн грн.

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Напомним, что ранее медики городской больницы Сосновского городского совета во Львовской области объявили голодовку за невыплату всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля. Они требовали погасить задолженность по заработной плате, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год.

Среди их требований было – осуществить перерасчет зарплат за 2020 год и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.