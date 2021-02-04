Медицина на простое: Во Львовской области медсестры объявили голодовку из-за отсутствия работы

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Медики требуют возобновить работу больницы

Медсестры Львовской областной больницы восстановительного лечения №3 в городе Сосновка Львовской области объявили голодовку. Они требуют возобновить работу медицинского учреждения, которое сейчас находится на вынужденном простое в виду карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщила во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" медсестра Ольга Иванчина, простой медучреждения возник из-за введения карантина.

"Мы уже почти 10 месяцев не работаем. Мы изначально были без сохранения заработной платы. На данный момент мы на простое", – сказала медсестра и добавила, что выживать удается благодаря доходам других членов семей.

Ольга Иванчина подчеркнула, что цель протестной акции медиков – выйти из простоя и снова оказывать услуги пациентам.

"На данный момент все опирается на то, что плановая госпитализация запрещена, а мы – больница восстановительного лечения №3, хотя у нас подписаны пакеты с НСЗУ на реабилитацию. Поэтому, по нашему мнению, мы имеем право работать, мы – реабилитационное учреждение", – сказала медсестра.

Ольга Иванчина отметила, что медики не намерены прекращать акцию протеста и ждут разъяснения из Киева, имеют ли они право работать.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял постановление о продлении страховых выплат в 2021 году медицинским работникам и членам их семей.

Напомним, в начале 2021 года Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей.