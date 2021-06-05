"МАУ" отменила возобновления рейсов в Польшу

Фото из открытых источников

Это связано с необходимостью облетать территорию Беларуси

Авиакомпания "МАУ" решила не возобновлять с 18 июня полеты между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о пересмотре своих планов по возобновлению полетов в Польше с 18 июня 2021. Причиной такого решения стала ситуация, которая возникла в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении", - говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что и в дальнейшем будут детально анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих из/в Польшу, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

Новости по теме: Европейский регулятор запретил авиакомпаниям летать над Беларусью

"В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут возобновлены", - пообещали в "МАУ".

Также авиаперевозчик рассказал, что можно сделать с билетами на фактически отмененные рейсы:

Изменение даты путешествия на рейсы "МАУ" без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на веб-сайте МАУ;

Возврат средств.

Новости по теме: Авиакатастрофа "МАУ": Иран готов выплатить семьям погибших украинцев по 0 тысяч

Напомним, осенью начнет летать в Украину немецкий лоукостер Eurowings. Первый рейс из Германии в Киев состоится 1 сентября.