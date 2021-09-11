Массовое отравление детей в школе Хмельницкого: В полицию обратились 39 родителей

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Сейчас открыто уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм

В Хмельницком из-за массового отравления учеников начальных классов в полицию обратились 39 родителей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, всего медики оказали помощь 92 детям.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках расследования проводятся экспертизы.

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Как сообщалось ранее, 7 сентября в одной из школ Хмельницкой области произошло пищевое отравление четырех учеников. Полиция открыла уголовное производство. Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находились дома.

Кроме этого, вследствие массового отравления в школе пострадали 91 ребенок и 1 взрослый. Их количество продолжает стремительно расти.

В больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей.

Сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением педиатров и семейных врачей.