Масштабная книжная ярмарка: Во Львове стартовал 28-й международный BookForum

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В программе форума запланировано 160 событий на 30 локациях

Во Львове сегодня, 15 сентября, стартовал 28-й международный BookForum (до 2018 года – "Форум издателей"). Об этом сообщает "Радио Свобода".

Книжный форум проводится в двух форматах: вживую и онлайн.

Сейчас в его рамках открылась книжная ярмарка, в которой принимают участие около 300 издателей со всей Украины.

В программе форума - 160 событий на 30 локациях.

"Ярмарка предлагает около 400 мероприятий. Мы собрались наконец, чтобы пообщаться. Около 250 литераторов будут участвовать в презентациях, дискуссиях онлайн и офлайн", – рассказывает программный директор BookForum София Челяк.

Отмечается, что главной темой нынешнего форума стала "игра во взросление: как мы растем независимыми".

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По словам организаторов, во время дискуссий речь пойдет о признаках взрослого общества и о том, 30 лет – достаточно времени, чтобы украинцы доросли до "взрослых".

"Сегодня издатели бьют тревогу, говорят о падении тиражей, потере интереса к чтению, закрытии книжных магазинов. Закрылись даже некоторые издательства. В прошлом году закрылись 48 книжных магазинов.

Покупки через интернет не могут компенсировать продажи через живые книжные магазины. Люди хотят видеть книги, которые покупают", - отметила руководитель Украинского института книги Александра Коваль.

В частности в этом году на BookForum запланировано онлайн-общение с лауреаткой Нобелевской премии Ольгой Токарчук, а также с 92-летней психотерапевткой Эдит ивой Эгер – автором мирового бестселлера "выбор".

Из украинских писателей в форуме принимают участие Юрий Андрухович, Катя Калитко, Сергей Жадан, Елена Стяжкина, Марьяна Савка, Юрий Винничук, Василий Шкляр.

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Подчеркивается, что во время 28-го Международного BookForum будут вестись дискуссии на темы:

"Что такое доктрина "українська мы и как противостоять ее посягательствам?";

"Какие голоса мы выбираем слышать? Дискуссия о том, как мы подходим к литературе, что нас формирует";

"Игра в взросления. Журналистика независимой Украины";

"Вызовы для свободы выражения взглядов и свободы творчества в условиях войны".

Кроме этого, четвертый год подряд в рамках Book Forum 18 сентября состоится писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля, во время которого будут читать фрагменты их писем, страницы из дневников и стенограммы выступлений в судах.

Сообщается, что украинский институт книги на форуме объявил о старте проекта "30 знаковых книг нашей Независимости".

Специалистами выбраны 100 украинских книг, которые были изданы за годы украинской независимости.

"Украинцы впервые выберут книги, которые стали для них важными. Важно выбирать не только великих украинцев и наиболее знаковые события, а книги, потому что этих выдающихся украинцев и знаковые события мы узнаем именно из книг. Книги, которые представлены в длинном списке и будут в коротком, действительно сформировали поколение украинцев", – подчеркнула Александра Коваль.

Отмечается, что с сегодняшнего дня и до 15 октября проголосовать возможно непосредственно на форуме, а впоследствии на сайте Украинского института книги.

Отмечается, что Book Forum продлится до 19 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове из музея исчезли старинные книги на миллионы гривен. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им.Б. Г. Возницкого. Ее обвиняют в халатности, повлекшей миллионные убытки.